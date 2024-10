Al Bano: "Se avessi investito a Milano anziché in Puglia oggi sarei Elon Musk"

"Se avessi investito a Milano tutto quello che ho investito in Puglia oggi sarei più o meno come Elon Musk, visti i prezzi delle case". Lo ha detto Al Bano, in una intervista al Corriere. L'81enne artista pugliese si trasferì nel capoluogo lombardo giovanissimo, nei primi anni Sessanta, per dare slancio ad una carriera musicale che lo ha portato a essere celebrato in tutto il mondo. Non prima di fare gavetta a Milano, adattandosi a impieghi come l'imbianchino, l'operaio ed il cameriere. Come noto, Al Bano si è poi stabilito nella sua Cellino San Marco.