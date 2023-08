Alberi colpiti dal maltempo, bando per riuso del legno

È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano il bando per la cessione a titolo gratuito dell legno delle piante appartenenti al patrimonio verde pubblico sradicato a seguito dei nubifragi che si sono abbattuti sulla città di Milano nei giorni 24 e 25 luglio 2023.

La cessione del legno seguirà un modello di economia circolare, contribuendo a ridurre al minimo i rifiuti prodotti dalle operazioni di ripristino delle condizioni di normalità in città. Il legno potrà quindi essere riutilizzato allo stato "naturale" per la produzione di mobili e arredi e anche per finalità di arredo urbano e all'interno di strutture pubbliche quali gli edifici scolastici oppure trasformato in cippato per la produzione di truciolato o riutilizzato per biomasse con finalità energetica da fonte rinnovabile. Il legno potrà essere assegnato a associazioni di categoria e imprese del settore "legno", istituti scolastici di ogni ordine e grado ed associazioni ed organizzazioni no profit.