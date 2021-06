Albertini: "Farinet? Lo conosco da prima. Gli ho augurato buona fortuna"

"Ho saputo che" Andrea Farinet, possibile candidato del centrodestra al Comune di Milano "si era incontrato con Berlusconi e Salvini e quindi gli ho augurato buona fortuna". Lo ha detto Gabriele Albertini, l'ex sindaco di Milano a Radio 24 in 24 mattino. "Dopo che i tre i leader di tutti e tre i partiti della coalizione mi hanno offerto la candidatura ed io ho rinunciato, per correttezza e gratitudine, ho offerto, se gradito, il mio contributo, purche' non sia ritenuto un ostacolo" ha aggiunto, confermando la propria disponibilita' a partecipare alla coalizione di centro destra. "Quindi va bene, Farinet lo conosco anche da prima" ha aggiunto in merito alla collaborazione con il possibile e futuro candidato di centro-destra a Milano.

Mi ha mandato un sms chiedendomi un consiglio, ed io gli ho detto guarda, non so cosa consigliarti ancora un po' che aspettano dovranno fare un sorteggio." Cosi' Gabriele Albertini a Radio 24 in 24 Mattino in merito al possibile candidato al Comune di Milano, Andrea Farinet. Farinet e' l'ultimo nome circolato come possibile sfidante del sindaco beppe sala alle prossime comunali, per il centrodestra.