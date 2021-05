Albertini e il no su Milano: "Lega-FdI, situazioni complicate"

Gabriele Albertini torna a spiegare gli scenari dentro i quali è maturata la sua scelta di declinare l'invito a candidarsi a sindaco del centrodestra a Milano. Ai microfoni di Radio 24 ha spiegato: "Non nego che anche a Milano la scelta del candidato sindaco abbia avuto un peso. Tra i partiti del centrodestra, c'è stata una situazione in cui la Lega, con Fdi in competizione per la leadership della coalizione, il problema del Copasir, Salvini che sta al governo con Draghi e la Meloni sta invece all'opposizione... quindi le cose si sono complicate e le candidature sono state influenzate da questo scenario. Queste sono le cose che capisce la politica ma che i cittadini non capiscono".