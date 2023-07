Albertini: "La M4 l'abbiamo fatta noi. Stadio, brutto non decidere"

Albertini: "Stadio, non decidere è una brutta cosa per chi governa"

Sulla questione di San Siro "l'attuale amministrazione non ha ancora deciso e questo e' un danno che crea incertezza". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a margine della Festa per i dieci anni di Mi'mpegno in Villa Mirabello a Milano. "Se dovesse accadere l'irreparabile ossia che le squadre dovessero andare altrove" per l'ex sindaco "ci sarebbe una colossale struttura che non ha funzioni adeguate per essere tenuta a un livello accettabile di manutenzione". Albertini ha poi affermato che il miliardo e mezzo di capitali "che sarebbero stati investiti con il progetto proposto dalle due squadre andava in direzione della citta' policentrica che avevamo immaginato". Non decidere per Albertini "e' una brutta cosa per chi governa" dato che "si e' chiamati alla responsabilita' di decidere e magari sbagliare". Ma lo sbaglio piu' grande e' "di non fare quello per cui sei stato chiamato al governo di qualsiasi cosa ti devi occupare", ha concluso.

Albertini: "La M4 l'abbiamo fatta noi, il resto è stato un seguito"

La metropolitana M4 "l'abbiamo fatta noi, il resto e' stato un seguito", ha aggiunto Albertini. "Finalmente c'e' questa metropolitana - ha continuato - che avrebbe potuto essere anche anticipata se non ci fossero stati alcuni intralci", ha ricordato. Intralci per Albertini voluti "anche da scelte politiche legittime che hanno un po' ritardato. Alla fine per Albertini "tutto e' bene quel che finisce bene" dato che la metropolitana servira' "a rendere la nostra citta' con il mondo, e' una bella opera che mancava". Albertini tornando sul suo lavoro iniziato anni fa ha detto: "Diciamo che i fatti sono testardi, aldila' delle feste, delle presenze o delle attribuzioni. La cronaca puo' essere manipolata, la storia e' quella che e'".

Poi Albertini ha detto: "All'inaugurazione della metropolitana M4 "io ero stato invitato a novembre, ma non avevo potuto partecipare perche' avevo un'incombenza, questa volta il Comune non mi ha invitato. Magari e' stata una scelta casuale, ma c'e' un fatto: io ho fatto alcune crigiche all'attuale amministrazione che forse - ha concluso - non avevo fatto prima".

Albertini: "Dire che non si può dedicare una via a Berlusconi è una stupidaggine"

Infine Albertini ha detto la sua sulla intitolazione di una via a Berlusconi: "Dire che non si può dedicare una via o un luogo a Silvio Berlusconi è dire una stupidaggine, sia pure comprensibile, visto che la parte politica prevede che si onorino gli amici e si dimentichino gli avversari". "Però la stessa legge che indica le modalità per i Comuni per dedicare vie include una deroga implicita - ha concluso - che peraltro è stata ampliamente utilizzata anche da me, come nel caso del Parco Montanelli dove non ho aspettato dieci anni. Ma anche da giunte di sinistra".