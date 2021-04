Albertini-mania, il sondaggio c'è. Sala punta sui big delle preferenze

Che cosa fa Albertini? Dove è andato Albertini? Come sta andando nei sondaggi Albertini? E' Albertini-mania, e non solo dalle parti del centrodestra (comprensibile) ma anche e soprattutto dalle parti del centrosinistra, dove è partito il tam-tam: l'ex sindaco non si ricandiderà. Wishful thinking oppure previsione azzeccata? Nei conciliaboli che producono rumors alla velocità della luce, raccolti da Affaritaliani.it Milano, si dice di tutto. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri, conclusosi oggi, dovrebbe dire che Albertini se la gioca con Sala. Ovvero, confermare il sondaggio di Mannheimer di settimana scorsa che ha dato inizio al rodeo. Altra considerazione: mezzo milione di milanesi sono residenti a Milano da meno di dieci anni. Tradotto: Albertini non sanno manco chi sia, ha già perso. Altra considerazione: la città sarà piegata dalla crisi economica, Albertini ha già vinto. E poi, su tutto: ma chi la paga la campagna?

Quando Fratelli d'Italia sceglie di dire che Albertini deve stare in conto alla Lega, non solo mette un puntello nelle complesse trattative per le amministrative in tutta Italia, ma dice anche che Fdi non contribuirà economicamente. La Lega non brilla per ampiezza della cassa, e dunque tocca a Berlusconi. Che per adesso tace ad Arcore, in attesa del sondaggio e chissà se è ancora arrabbiato per l'indipendenza indomita di Albertini.

Sempre i soliti maligni che si agitano sotto le mascherine e le Madonnine dicono che Beppe Sala abbia definitivamente archiviato la regola dei due mandati per gli assessori. Tradotto: purché ci siano abbastanza preferenze, si prende in considerazione tutti. L'aveva già detto in conferenza stampa durante la presentazione della sua lista, ma pare che l'annuncio sia diventato un fatto politico.



