Albertini ricorda Tognoli: "Sindaco 10 anni e sette mesi: imbattibile"

"Carlo Tognoli è stato dieci anni e sette mesi ininterrotti sindaco di Milano, con i passaggi elettorali però sempre alla guida, e credo che questo primato non sia battibile perché se anche con la nuova amministrazione ci fosse un rinnovo sarebbero dieci anni e basta, i mesi in più non sarebbero battibili da nessuno". Lo ha sottolineato un altro ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, durante un seminario online organizzato dalla Fondazione Craxi per ricordare il primo cittadino socialista, scomparso nei giorni scorsi. Albertini, già al vertice di Palazzo Marino per nove anni dal 1997 al 2006, potrebbe correre alle prossime elezioni comunali per un terzo mandato, avendo così la possibilità di superare Tognoli per numero di anni da sindaco, ma non sarebbero comunque consecutivi.

"Ho un grosso ramamrico: avevo immaginato con Carlo Tognoli, e previsto un canavoccio con un assistant che potesse farlo, un libro insieme, un dialogo tra due sindaci distanti qualche decennio sulla Milano che è stata e quella che vorremmo fosse. Purtroppo questo progetto è rimasto incompiuto, ho ancora dei messaggi scambiato con lui quando era in ospedale, purtroppo il Covid ci ha bloccato", ha aggiunto Albertini. Per il quale Tognoli è stato "il più grande sindaco del dopoguerra", "il mio maestro", un "amico" dalla "ineguagliabile saggezza". Uomo di "grande sagacia, prudenza e accortezza veramente eccezionali" ha concluso ricordando le difficoltà di amministrare la città negli Anni di piombo e della deindustrializzazione e "questo suo avere visione, strategia, governo, alta politica e poi la semplicità del cuore grande, dell'empatico leader che sa incontrare lo sguardo di un anziano e sa trovare il cuore per tutti i pensieri e tutte le emozioni".

L'iniziativa di Fondazione Craxi in ricordo di "Carlo Tognoli, riformista milanese" si inserisce all'interno del progetto di raccolta delle fonti orali della storia promosse dalla Fondazione e rappresenta la prima delle tante iniziative che saranno organizzate sulla figura dell'ex sindaco.