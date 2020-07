Albertini su Montanelli: "Sposa bambina? Meglio che stupro o prostituzione"

"Io dico che Montanelli ha fatto il meglio che poteva fare in quella situazione. Un giovane ufficiale di 25 anni, in una guerra coloniale, aveva due alternative: o lo stupro o la prostituzione, oppure quello che ha fatto lui”. Così, l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, ai microfoni di ‘Uno, nessuno, 100Milan’ su Radio 24 commenta la vicenda della sposa bambina che Montanelli comprò durante la sua permanenza militare in Etiopia, da settimane tra i temi più caldi del dibattito a Milano. “Poteva non fare niente e condannarsi alla castità? Con gli ormoni di un ufficiale ariano puro con gli occhi azzurri e i capelli biondi, molto agognato dalle giovani del posto – continua Albertini - avrebbe potuto fare questo, ma penso che nessuno si sarebbe assoggettato a una disciplina così rigorosa se non un mistico, ma non un militare”.

Le controverse parole di Albertini, sindaco quando fu inaugurata la statua, sono state riprese dai Sentinelli di Milano, i primi a riavviare la discussione avviando un dibattito pubblico sull'opportunità di mantenere o meno il monumento dedicato al giornalista negli omonimi giardini Montanelli. "Giudicate voi", è il laconico commento su facebook.