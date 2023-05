Alberto Genovese si è sposato. "Matrimonio per superare la dipendenza"

Mentre era agli arresti domiciliari in una comunità di recupero, Alberto Genovese si è sposato con una vecchia fiamma. Una mossa che, secondo i giudici, rientra nella volontà dell'uomo di allontanarsi dalla dipendenza dalla droga.

Alberto Genovese, la PG di Milano ha dato parere favorevole all'uscita dal carcere

Proprio ieri, martedì 23 maggio, la Procura Generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa dell'ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni, per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe. Genovese era tornato in carcere, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, lo scorso 13 febbraio in esecuzione della pena definitiva. Proprio lì dove ha deciso di sposarsi.