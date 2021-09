Alberto Veronesi, al via "Sì Vax tour": 11 concerti nei nove municipi milanesi

Dall’8 settembre, data della celebrazione della liberazione italiana dall’alleanza con Hitler e quindi dell’inizio della guerra di liberazione dal nazifascismo, il Maestro Veronesi, noto direttore d'orchestra e da sempre impegnato politicamente, svolgerà 11 concerti «Sì Vax tour» nei 9 municipi milanesi, con l’intento di celebrare l’inizio della guerra di liberazione dal Virus del Covid, che si potrà compiere solo attraverso la obbligatorietà vaccinale.

«Con il Green Pass è iniziato l’8 settembre di liberazione dal Covid, ma solo con l’obbligatorietà del vaccino si potrà giungere alla vittoria definitiva sul Covid», afferma il Maestro. «In Italia c’è l’obbligo per una grande quantità di vaccini, che vanno dalla difterite alla epatite B, dal tetano alla poliomielite, dalla rosolia alla pertosse, alla varicella, al morbillo. Non si capisce perché non possa essere fatta una disposizione di legge chiara sul Covid, che possa superare, gradualmente, le misure necessariamente transitorie del Green Pass. Esistono movimenti No Vax, No Green Pass? Si sappia che esiste anche tanta gente che è per il Vaccino obbligatorio.»

«Intanto, per renderci utili, nel corso di questi concerti chiederemo anche di versare contributi sul conto: «Aiuto Subito per Antonini 3234», il cui codice Iban, per chi volesse contribuire ed aiutare le 66 famiglie rimaste senza un tetto, è: IT85V0503401752000000009413.

«Aiutare concretamente le famiglie rimaste senza un tetto per l’incendio di via Antonini, e dare un seguito immediato alle parole del sindaco Beppe Sala, è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare spontaneamente. – ha affermato Veronesi - Sono felice di fare 11 concerti nei quartieri della città, da una parte chiedendo una legge per la obbligatorietà del vaccino Anti Covid al governo, dall’altra per chiedere una mano ai cittadini per dare contributi a chi è rimasto senza un tetto».

«Tra l’altro il tour ci porterà nella data dell’11 settembre, a vent’anni esatti dalla caduta delle Torri Gemelle, alla stessa ora, a celebrare questa tragedia di fronte alla Torre del Moro di Via Antonini 32, dando alla celebrazione un senso non solo di ricordo e commemorazione ma anche di spinta al fare, in questo caso donazioni a chi è rimasto senza tetto».

PROGRAMMA DEI CONCERTI

8 settembre, mercoledì

Ore 18 Quartiere Adriano, Municipio 2, bar Mambo

Ore 19.30Municipio 3, Via Melzo, Porta Venezia

9 settembre, giovedì

19.00 Bovisa

21.00 Arco della Pace

10 settembre, venerdì

19.00 QT8

21.00 Baggio

11 settembre, sabato

14.45 Via Antonini 32

19.00 Ticinello

21.00 Bande Nere/Lorenteggio

12 settembre domenica

19.00 Corvetto

21.00 Greco