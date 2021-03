Alberto Veronesi dirige un 'valzer di protesta' davanti a Palazzo Lombardia

Le note del 'Valzer dell'accelerazione' di Strauss, eseguite da alcuni musicisti diretti dal maestro Alberto Veronesi davanti a Palazzo Lombardia, per chiedere alla Regione "un cambio di passo" nella campagna vaccinale. L'iniziativa si è svota questa mattina ed è stata promossa dallo stesso Veronesi, già candidato alle scorse elezioni a Milano con la lista a sostegno di Sala e ora impegnato con il progetto civico "Lavoriamo per Milano con Sala" in vista delle prossime elezioni.

"Abbiamo scelto un brano che va dal 'lentissimo' al 'prestissimo' per simboleggiare un necessità di un cambio di passo nell'erogazione dei vaccini, uno stimolo alla regione Lombardia per fare presto e bene questi vaccini e riportare la sanità lombarda ad essere un faro di eccellenza per l'Italia", ha spiegato Veronesi a margine dell'iniziativa.