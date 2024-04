Alegre, il ristorante più cool del momento che sta centro musicale di Moysa

Un ristorante, un bar, un club. Alegre Milano è tante cose diverse unite però dalla passione della musica e della qualità nell’offerta culinaria. Nato nel cuore del centro musicale di Moysa si presenta come uno spazio dedicato agli incontri e alla convivialità per l’intera giornata. Dai ristoranti ai giardini privati gli spazi multifunzionali offrono l’opportunità di socializzare e godersi un momento di relax non solo durante l’orario di lavoro, ma anche nel tempo libero. nella filosofia di Alegre Milano nasce un nuovo concetto di cucina, che rompe "le convenzioni del Fine Dining e introducendo il Fun Dining".

Alegre, caffè, cocktail bar e club privato

Moysa è una casa di artisti per artisti e come sottolinea Martina Di Iorio su Cibo Today Moysa, è stata ideata da Dj Shablo, musicista, produttore, dj, manager di cantanti come Sfera Ebbasta, Rkomi e Blanco, e Fabrizio Ferraguzzo ex direttore musicale di X Factor e oggi manager dei Måneskin. Oltre 2000mq dove ci sono sale da registrazione, live room, e, appunto, Alegre, con i suoi spazi per benere e mangiare.