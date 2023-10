Aler, ecco lo schema dei rinnovi: a FdI Bergamo e Brescia. Rumors

Si è quasi definito il quadro per le nomine dei presidenti delle Aler lombarde, ovvero le aziende di edilizia residenziale che gestiscono le case poplari in tutta la regione. Il quadro non è ancora definitivo ma dovrebbe diventarlo entro la giornata di oggi, poichè ci vorranno poi circa 48 ore per i controlli. E venerdì la Giunta dovrebbe approvare definitivamente i nomi che verranno selezionati. Per quanto riguarda Aler Milano, che è la piu grande di tutte le Aler, decisiva per tutta una serie di incastri, questa dovrbbe rimanere alla Lega, che dovrebbe riconfermare il presidente uscente Angelo Sala, che bene ha operato in questi anni difficili di pandemia e non solo. Alla Lega dovrebbe andare anche l'Aler di Pavia. Fratelli d'Italia avrebbe invece individuato nomi di valore per le Aler di Bergamo e Brescia. Per quanto riguada invece Forza Italia, potrebbe andare agli azzurri la gestione delle Aler di Varese e di Monza-Brianza Ovviamente i rumors non sono confermati, ma le trattative tra i partiti politici dovrebbero avere partorito quantomeno uno schema di massima che dovrebbero reggere in queste ore di confronto.