Aler Milano ha predisposto il proprio piano vendite per il 2023

Come noto, i prezzi delle case a Milano crescono. E la 'corsa' è più rapida che nel resto d'Italia. Difatti, i prezzi hanno segnato un incremento pari a circa il 4% nel primo semestre del 2022 rispetto al secondo semestre del 2021, secondo l'osservatorio immobiliare.

Acquistare un immobile è pertanto particolarmente difficoltoso per tante famiglie che vivono nella città di Milano.

Quella offerta da Aler Milano può essere, in questo panorama, una grande e rilevante occasione per realizzare l’acquisto di un immobile a prezzi sicuramene più vantaggiosi rispetto all’attuale mercato immobiliare.

Il piano vendite di Aler Milano per il 2023

Anche per l’anno in corso, Aler Milano ha difatti predisposto un piano vendite che prevede la dismissione di unità immobiliari del patrimonio aziendale, immobili commerciali e box. Le unità immobiliari in vendita sono situate all’interno del Comune di Milano e su tutto il territorio della Provincia. Sul sito www.alermipianovendite.it, sempre aggiornato, è possibile reperire tutte le necessarie informazioni sull’apertura dei nuovi bandi e la relativa modulistica per la partecipazione alle aste, che solitamente vengono pubblicate con cadenza mensile.

Le offerte dovranno essere consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Aler o fatte pervenire via posta entra la data indicata all’interno dell’avviso. Le offerte pervenute nei termini prestabiliti saranno aperte in diretta streaming il giorno dell’asta che sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento. I dati riferiti alla classe, categoria e rendita catastale degli immobili saranno forniti dal Settore Vendite di Aler Milano. Eventuali ed ulteriori informazioni in merito all’unità immobiliare prescelta quali ad esempio la documentazione fotografica sarà visionabile, comunque, sul sito dedicato. Tale opportunità consente non solo ad Aler Milano di garantire una maggior efficienza ed economicità di gestione del proprio patrimonio, ma dà l’opportunità agli utenti di acquistare immobili a prezzi e modalità più convenienti ed accessibili.