Aler Milano, nuovo Spazio CASA al quartiere Lorenteggio

Apre un nuovo Spazio CASA al quartiere Lorenteggio, servizi e medici di medicina generale direttamente in quartiere, un altro esempio del welfare abitativo integrato di Aler Milano in collaborazione con Asst-Sacco.

È stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell’Assessore alla Casa e Housing Sociale, Alan Rizzi, dell’Assessore al Welfare, Guido Bertolaso, dell’Assessore alla Sicurezza, Romano La Russa e dell’Assessore ai Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini.

Lo Spazio CASA di via Odazio: il quinto inaugurato nei quartieri popolari di Milano

Lo Spazio CASA di via Odazio, al Lorenteggio, è il quinto inaugurato nell’ambito dei quartieri popolari di Milano, grazie a specifici finanziamenti regionali ed europei.

Si tratta di spazi polifunzionali, che danno risposta in tempi reali ai bisogni dell’utenza sui temi dell’assistenza socio-sanitaria con l’attivazione di 3 medici di medicina generale, di infermieri di comunità e dei servizi di prelievo, fisioterapia e assistenza psicologica. In questo ambito, Aler Milano ha inserito anche due Community Manager con l’incarico di accompagnare e indirizzare anche i servizi amministrativi e gestionali a supporto dell’inquilinato.

Angelo Sala: "I grandi quartieri di Milano devono essere sostenuti con presidi istituzionali"

Ha dichiarato il presidente di Aler Milano Angelo Sala: “Sono orgoglioso di presentare il quinto Spazio CASA Aler, finanziato da Regione Lombardia e Unione Europea. Con questo nuovo modello, Aler Milano sta attuando un importante obiettivo di Regione Lombardia. I grandi quartieri di una città come Milano devono essere sostenuti con presidi istituzionali che vanno a coprire gli spazi inutilizzati, diventando punti di erogazione di servizi socio-sanitari, amministrativi e gestionali per l’utenza che sempre più vive in situazione di fragilità. Un plauso va ad ASST Fatebenefratelli Sacco che si è impegnata a garantire la presenza di questi ambulatori territoriali, nell’ambito delle Case di Comunità”.