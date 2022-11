Aler Milano, sgomberati 5 alloggi in via Gola, sette persone in Questura

Sgomberati questa mattina in via Gola 23 cinque alloggi Aler occupati abusivamente comunicanti tra di loro tramite i tetti e botole poste nei solai. Lo riferisce la Questura sottolineando che nell'operazione non si sono verificati problemi per l'ordine pubblico. La Polizia di Stato ha operato con personale del Commissariato Ticinese, della Digos, del Reparto Mobile, della Polizia Scientifica e dei Carabinieri. Sette persone, tutte straniere, sono state accompagnate in Questura e indagate per invasione di edifici e furto di energia elettrica. Un cittadino egiziano di 34 anni è stato trovato in possesso di 112 grammi di hashish e 2 di cocaina, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Al termine delle operazioni Aler ha provveduto a mettere in sicurezza gli alloggi posizionando lastre di metallo e murando gli ingressi.