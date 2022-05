Aler: fuori gli occupanti abusivi, dentro chi ne ha davvero bisogno

Ieri, in seguito allo sgombero di due alloggi con l’ausilio delle Forze dell’ordine, in piazzale Gabrio Rosa 11, occupati abusivamente, nella mattinata del giorno successivo, Aler Milano ha provveduto a far visionare gli stessi alloggi a due nuclei familiari presenti nella regolare graduatoria, i quali hanno formalmente accettato l’assegnazione.



“E’ questa la strada maestra per riportare legalità e sicurezza nei quartieri popolari di Milano a dimostrazione che Aler, ancora una volta, e non a parole ma con i fatti, interviene a tutela dei propri inquilini e di tutti coloro che hanno realmente diritto ad una casa popolare”, ha sottolineato il presidente di Aler Milano, Angelo Sala



“Assegnazioni, manutenzioni e attenzione per le fragilità sono un obiettivo di Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore alla Casa e Housing sociale. Obiettivo che reputiamo nell’ordinarietà. Ma anche quando si arriva ad essere efficienti su questi temi, non si può mai essere pienamente soddisfatti se non si recupera il principio del rispetto della legalità senza se e senza ma in tutti i quartieri”.