Aler: manutenzione straordinaria, nuovo volto alle “Case Bianche”

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria che daranno un volto nuovo ai caseggiati delle cosiddette “Case Bianche”.

L’intervento complessivo, finanziato da Regione Lombardia per un importo di quasi 8 milioni, prevede numerose opere di varia tipologia: manutenzione delle facciate, ripristino delle coperture nelle parti ammalorate, risanamento e coibentazione del piano pilotis, rimozione manufatti contenenti amianto, sostituzione di 17 impianti ascensore, rifacimento degli impianti elettrici delle parti comuni. Inoltre, saranno eseguiti interventi per la messa a norma degli impianti a gas in n. 140 alloggi monolocali, rimozione scaldabagni a gas negli alloggi e predisposizione di linea dedicata per l’alimentazione del boiler elettrico e fornitura e posa di boiler elettrico. L’impresa è al lavoro, le attività precedono regolarmente.

Inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 che introduce nuove importanti detrazioni fiscali per agevolare l’attuazione di interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (il cosiddetto “Ecobonus”), è stato individuato l’intervento di Via Oreste Salomone dal civico 28 al civ 66. Qualora saranno confermate le indicazioni del DL 34/2020, le ulteriori lavorazioni coinvolgeranno l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e l’inserimento di una ventilazione meccanica forzata puntuale in ogni singolo alloggio.