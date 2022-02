Aler Milano, bando per l'assegnazione in locazione di 100 alloggi a San Siro

In data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato sul sito di Aler Milano (www.aler.mi.it) l’avviso per l’assegnazione in locazione di n. 100 alloggi rientranti nel patrimonio della valorizzazione di cui all’art. 31 L.R. 16/2016 situati nel Comune di Milano – Q.re San Siro da destinare a nuclei familiari con ISEE nazionale tra €. 12.000,00 e €. 16.000,00.

“Continua l’impegno regionale per l’attuazione degli impegni che ci siamo assunti con il protocollo di rigenerazione di San Siro sottoscritto in Prefettura nei mesi scorsi, ha commentato l’Assessore Regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro Mattinzoli: "Vogliamo sviluppare tutti gli strumenti per il mix abitativo ed in particolare per quei nuclei familiari con redditi medio bassi che non possono sostenere il mercato, ma sono lontani dai posti disponibili nelle graduatorie SAP. E’ utile ricordare quanto la pandemia abbia inciso anche a livello sociale creando nuclei familiari con nuove fragilità. Per questo motivo non possono esserci più strumenti e bandi standard, ma flessibili e mirati a intercettare le esigenze emergenti. Proprio in questa direzione va la misura per l’assegnazione di 100 alloggi nel quartiere San Siro a Milano: tiene conto delle difficoltà di diverse categorie dai genitori separati agli ultrasettantenni con necessità di avvicinamento a parenti per assistenza, dai lavoratori precari a tempo determinato agli sfrattati esclusivamente per finita locazione. Continueremo su questa strada perché nessuno possa sentirsi trascurato dalle Istituzioni”.

“Con questo avviso Aler Milano ha inteso valorizzare 100 alloggi del Quartiere San Siro destinandoli a nuclei assegnatari del cosiddetto housing sociale. L’Azienda, ha anche inserito i nuclei familiari che pur possedendo i requisiti di accesso ai Servizi Abitativi Pubblici – SAP, con un ISEE compreso tra il 12.000,00 e i 16.000,00 €, non riescono ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per effetto della loro posizione in graduatoria. Questa iniziativa rappresenta la strada giusta per creare il mix sociale in una realtà come quella di San Siro, caratterizzata purtroppo dai gravi fatti di rilevanza sociale che noi tutti conosciamo”, ha concluso il Presidente di Aler Milano, Angelo Sala.