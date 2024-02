Aler Milano, Contratto di Quartiere: 39 unità abitative a Pioltello

Nell’ambito della riqualificazione edilizia, è stato raggiunto un altro importante obiettivo presso il Comune di Pioltello. Aler Milano ha portato a termine il completamento delle opere per la realizzazione di n. 39 unità abitative a Canone Sociale e spazi adibiti ad attività socioculturali in via Roma angolo via La Malfa.

Un contratto di quartiere da 5 milioni

Si tratta di un edificio residenziale composto da 39 alloggi, un edificio destinato a servizi ed una piazza e parcheggi. L’iniziativa è immersa in una zona principalmente residenziale e popolata per lo più da famiglie. L’edificio è in linea, orientato sull’asse Nord/Sud e fronteggiato da un corpo più basso destinato come edificio destinato a Servizi. L’edificio in linea è composto da 39 appartamenti, diciannove per due utenti virtuali e altri venti per tre utenti virtuali. Si tratta di un Contratto di Quartiere per lavori di un importo complessivo pari ad € 5 milioni terminati a dicembre 2023.