Aler Milano, il progetto Pinqua nel quartiere Gratosoglio

Il progetto Pinqua nel quartiere Gratosoglio, di grande rilievo per Aler Milano, è un'iniziativa attualmente in corso con previsione di completamento delle lavorazioni nel 2025. Si tratta di un importante intervento, finanziato con oltre 50 milioni di euro di fondi ministeriali, mirato alla riqualificazione energetica di una parte significativa del patrimonio di Aler Milano. Diversi edifici sono già stati completati, altri in fase di completamento, per un totale di 11 edifici.

Gli interventi hanno riguardato diversi ambiti. Per quanto riguarda il comparto edilizio, sono state eseguite la realizzazione di cappotti termici e il rifacimento delle coperture. Dal punto di vista impiantistico, sono stati installati i boiler a pompe di calore, le ventilazioni meccaniche puntuali e sono stati predisposti pannelli fotovoltaici, sia sulle coperture che sulle facciate. Sono state inoltre realizzate delle rampe per facilitare l’ingresso alle persone con disabilità. È in programma, inoltre, la riqualificazione dell’illuminazione e degli spazi verdi.

Grazie a questi interventi di riqualificazione, l'impegno di Aler Milano è dunque rivolto a valorizzare il patrimonio immobiliare, a garantire un maggiore comfort abitativo agli inquilini e un risparmio dei consumi.