Aler Milano, interventi a Rozzano con il superbonus 110%





Aler Milano ha dato avvio ad una serie di interventi sul proprio patrimonio, grazie al Decreto “Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri n.45 del 14/05/2020, convertito in L.77 il 17/05/2020 nonché del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, ovvero del Superbonus 110%.



Con l’introduzione di quest’ultimo è stato possibile mettere in primo piano l’importanza dell’efficientamento energetico riferito in particolare alle realtà del settore dell’edilizia pubblica, che versano in condizioni manutentive di particolare degrado.

Aler Milano, interventi a Milano e provincia

Le linee di intervento programmate hanno interessato sia il patrimonio della città di Milano che quello della Provincia, ponendosi l’importante obiettivo di ridurre notevolmente le spese di riscaldamento e di energia elettrica a sostegno soprattutto delle fasce meno abbienti. Tali interventi consentirebbero un ammodernamento dei fabbricati non solo dal punto di vista estetico/funzionale, ma anche dal punto di vista energetico ed impiantistico. Nel Comune di Rozzano sono previsti una serie di interventi di efficientamento energetico in via Narcisi 2-4, finalizzati al contenimento delle dispersioni sul sistema involucro sia verticale che orizzontale, interessando tutte le pareti verticali esterne delle facciate degli stabili interessati.



E’ prevista anche l’istallazione di impianti di VMC (ventilazione meccanica controllata) puntuali all’interno degli alloggi con recuperatore di calore, che ha lo scopo di migliorare il comfort abitativo ed evitare i fenomeni di condensazione superficiale delle strutture disperdenti e di conseguenza la formazione di muffe, dovute ad involucri edilizi (il famoso “cappotto”) non più performanti.



E’ inoltre in programmazione l’installazione di termovalvole ai termosifoni e la pulizia dell’impianto di riscaldamento attraverso il trattamento dell’acqua presente e l’uso di speciali additivi per pulizia e mantenimento delle tubazioni e delle apparecchiature esistenti. Tale attività contribuirà a migliorare lo scambio termico dell’impianto con il conseguente aumento dell’efficienza nonché del rendimento medio stagionale.