Aler, sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (Sap): il progetto

Aler, progetto per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici (SAP)

Il tema della sicurezza nei quartieri di edilizia residenziale pubblica è centrale per Aler Milano.

L’ Azienda è impegnata quotidianamente sul territorio nelle azioni di prevenzione e contrasto all’abusivismo, con nucleo operativo che, su turni nelle 24 ore sette giorni su sette, garantisce un intervento pressoché tempestivo al verificarsi del tentativo di occupazione abusiva.

Inoltre, Aler interviene anche sulle occupazioni consolidate, grazie alla necessaria collaborazione di Prefettura e Forze dell’Ordine per le connesse problematiche di sicurezza e ordine pubblico, oltre il Comune, che attraverso i Servizi Sociali, garantisce il ricovero temporaneo dei nuclei familiari con la presenza di fragilità sociali (minori, disabili, donne in gravidanza).

La richiesta da parte dei cittadini per una maggiore sicurezza e rispetto della legalità non è connessa solo al tema delle occupazioni abusive, bensì anche all’esigenza di un maggiore rispetto delle regole del vivere comune a contrasto di fenomeni di prevaricazione e vandalismo.

L'esigenza di maggiore sicurezza nei quartieri più grandi e popolosi di Milano e hinterland

L’esigenza di una maggiore sicurezza proviene per lo più dai quartieri più grandi e popolosi presenti all’interno della città di Milano e nei grandi Comuni della Città Metropolitana, dove i fenomeni di disagio sociale nei contesti urbani sono sempre più evidenti anche a causa delle gravi crisi economiche susseguitesi a livello globale.

Grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, in particolare ad un nuovo recente stanziamento, è stato possibile incrementare il numero degli impianti di videosorveglianza già presenti sul territorio. In particolare, entro l’anno saranno installate nuove videocamere nei quartieri San Siro, Gratosoglio, Famagosta, Barona, e Spaventa. Questa iniziativa concorrere non solo a salvaguardare i Quartieri ma anche a migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza per gli utenti.

Importanti, dunque, gli obiettivi da perseguirsi e di risultati attesi conseguenti alla realizzazione e gestione del sistema di video sorveglianza che ha lo scopo di prevenire fatti criminosi, sorvegliare i cortili e rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.