Aler, Superbonus 110%: lavori per il cappotto termico

Parte degli interventi trainanti che danno accesso al Superbonus 110% è il sistema di isolamento a cappotto termico, che nasce con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche ed acustiche all’interno dei fabbricati, migliorandone l’efficienza energetica. L’isolamento a cappotto consiste in una serie di strati isolanti applicati esternamente o internamente agli edifici consentendo un notevole risparmio energetico poiché mantiene alte le temperature interne durante l’inverno ed impedisce al calore dei raggi solari esterni di penetrare negli ambienti, durante i mesi estivi.

Aler, risparmio energetico ed economici

Tale sistema inoltre permette di prevenire danni alle pareti esterne riducendo anche le eventuali zone fredde provocate da discontinuità costruttive. Difatti grazie alla sua realizzazione le murature interne rimangono più calde e di conseguenza si riduce il rischio di condensa che provoca la formazione di muffa. Il cappotto termico porta, quindi, vantaggi in termini di risparmio energetico e di conseguenza economici, in tutte le stagioni. Di conseguenza, diminuiscono i tempi di accensione degli impianti termici di climatizzazione e i costi di riscaldamento per tutti gli inquilini.

Aler Milano ha, come noto, colto l’opportunità offerta dal Superbonus 110%, realizzando interventi di posa del sistema a cappotto termico presso diversi edifici di proprietà.