Aler, lavori con il Superbonus 110% nel comune di Rozzano

Aler, Superbonus 110% nel comune di Rozzano

Come noto, Aler Milano ha dato avvio ad una serie di interventi sul proprio patrimonio, grazie al Decreto “Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri n.45 del 14/05/2020, ovvero del Superbonus 110%, dando l’opportunità alle realtà del settore dell’edilizia pubblica, che versano in condizioni manutentive di particolare degrado, un vero e proprio ammodernamento dei fabbricati. In particolare, nel Comune di Rozzano in Via Giaggioli 2-4 si è proceduto all’allestimento del cantiere per la messa in atto dei lavori da realizzarsi.

Aler, impianti di ventilazione meccanica controllata

Sono state avviate difatti la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno dei singoli alloggi e la posa dei ponteggi in corrispondenza delle facciate esterne. Sono inoltre state avviate le operazioni di battitura, scrostatura e ripristino dei cementi armati, mentre sono in procinto di iniziare le fasi di posa del sistema a cappotto esterno che comporta notevoli vantaggi, come maggiore isolamento, prevenzione di danni alle pareti esterne, come crepe o muffa e la riduzione di zone fredde causate da discontinuità costruttive.

Aler, ammodernamento dei fabbricati

Tali lavorazioni consentirebbero dunque un ammodernamento dei fabbricati non solo dal punto di vista estetico/funzionale, ma anche dal punto di vista energetico ed impiantistico, a favore del benessere abitativo dei residenti. E’ interessante inoltre rendere noto che, presso i suddetti edifici, sono in corso di definizione con la presidente dell'associazione di volontariato, A.P.E. Natura, gestore dell’oasi naturalistica, Oasi Smeraldino, le necessarie azioni di mitigazione mirate alla tutela nei confronti della nidificazione di Rondone comune (apus apus), specie tutelata dalla Direttiva Habitat e da leggi comunitarie, che occupa le nicchie di alcuni edifici, tra cui quelli locati in Via Giaggioli 2-4. Questa specie migratrice nidifica ormai da anni a Rozzano formando una delle colonie di rondone più grandi sul territorio.