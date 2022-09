Aler, Superbonus 110% via della Senna 9, Milano

Come già noto, Aler Milano ha avviato diverse linee di intervento mediante i meccanismi fiscali del Superbonus 110%, cogliendo una grande opportunità che ha consentito di riqualificare molti fabbricati non solo dal punto di vista estetico/funzionale, ma anche sotto l’aspetto energetico ed impiantistico, riducendo concretamente anche le spese in materia di energia sia per gli utenti che per l’Azienda stessa.



Tali lavorazioni hanno interessato anche il fabbricato di via della Senna 9, composto da cinque parallelepipedi sfalsati tra loro trasversalmente. L’edificio si sviluppa su cinque piani fuori terra, di cui quattro residenziali e ospitanti n. 40 alloggi distribuiti su cinque scale.

Risanamento ed efficientamento energetico dell’involucro esterno

L’obiettivo principale dell’intervento ha riguardato il risanamento e l’efficientamento energetico dell’involucro esterno del fabbricato, attraverso una serie di interventi quali la realizzazione del nuovo sistema coibente dell’involucro, il risanamento e la manutenzione balconi, la sostituzione dei pluviali e dei canali di gronda in lamiera zincata, l’inserimento di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) all’interno delle singole abitazioni e la dotazione di valvole termostatiche per ogni elemento riscaldante all’interno degli alloggi.



L’intervento è stato realizzato in due macro-fasi che hanno interessano rispettivamente le scale N, O nella prima fase e interessano attualmente le scale I, L, M nella seconda fase.

Allo stato attuale la prima fase e tutti gli interventi ad essa connessi si sono conclusi, mentre è stato interamente montato il ponteggio sulle rimanenti tre scale dove sono recentemente iniziate le lavorazioni di preparazione delle facciate propedeutiche al montaggio del sistema cappotto programmato nella seconda fase.