Alloggi di proprietà di Aler Milano a forze dell'ordine e vigili del fuoco

Recentemente è stata approvata una delibera dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Casa, Paolo Franco, insieme all’Assessore alla Sicurezza, Romano La Russa che mette a disposizione di agenti di pubblica sicurezza e vigili del fuoco 70 alloggi di proprietà di Aler Milano nel quartiere Mazzini, a Sud Est di Milano.

Un importante progetto per supportare chi opera nel comparto della sicurezza

La Delibera regionale prelude alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Prefettura di Milano, Aler Milano e Comune di Milano per la realizzazione dell’iniziativa. Si tratta di un importante progetto che mira a supportare concretamente chi lavora nel comparto della sicurezza e incontra difficoltà nell’accedere al mercato degli affitti privati, offrendo delle soluzioni abitative adeguate. Le procedure operative per la gestione dell’avviso sono in corso di definizione con la Prefettura.

Gli appartamenti, di diverse metrature e tipologia, sono tutti localizzati nel quartiere Mazzini, nel Corvetto, all’interno di un edificio residenziale recentemente ristrutturato grazie ad un importante intervento di ristrutturazione edilizia e recupero sottotetti, nell’ambito del programma nazionale ‘Contratti di Quartiere’ che punta a riqualificare, dal punto di vista sociale ed edilizio, le zone popolari delle città.

La riqualificazione degli alloggi nel quartiere Mazzini

La riqualificazione ha interessato esternamente coperture e facciate, la sistemazione di aree esterne con rifacimento della pavimentazione e delle aree verdi. Internamente è stata effettuata la ristrutturazione completa dei vani scala con posa di nuovi serramenti e la realizzazione di nuovi impianti ascensori. Questa importante iniziativa si pone dunque un grande obiettivo, favorendo il cosiddetto mix abitativo nei quartieri popolari e perseguendo sicurezza e benessere a favore di tutta la comunità.