Aperto il bando per le forze dell'ordine: 70 alloggi di Aler Milano





È stato pubblicato sul sito di Aler Milano il bando per l’assegnazione di alloggi SAP (servizi abitativi pubblici) alle Forze dell’Ordine. L’avviso pubblico è dedicato a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria ed ai Vigili del Fuoco in servizio nel Comune di Milano.

Mognaschi: "Prima risposta per una categoria importante"

"E’ con orgoglio che diamo una prima risposta a questa importante categoria che ogni giorno lavora e si sacrifica, rischiando spesso la vita, per il bene della comunità - afferma il Presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi. - Sono 70 alloggi appena ristrutturati che rappresentano il primo passo nella direzione che vogliamo intraprendere: mix sociale e soddisfacimento della richiesta abitativa anche dei lavoratori nei servizi strategici."

Come presentare le domande

Le domande potranno essere presentate via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: bando.forzeordine@pec.aler.mi.it, oppure mediante consegna a mano o in busta chiusa a mezzo posta Raccomandata A/R presso la sede di ALER MILANO in Viale Romagna n°26, 20133 Milano, fino alle ore 12,00 del 20 novembre 2024. Il bando è pubblicato anche sul sito www.aler.mi.it.