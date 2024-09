Contributo di solidarietà: prosegue il sostegno ai più bisognosi

Aler Milano, anche per il 2024 è stato stanziato da Regione Lombardia il contributo di solidarietà. Di cosa si tratta?

Il contributo è un sostegno economico rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in situazione di comprovata vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale, fino ad un massimo di € 2.700,00.

Da Regione Lombardia 8 milioni di euro a disposizione

Per il 2024, Regione Lombardia ha messo a disposizione oltre 8 milioni di euro a favore dei nostri inquilini, in crescita rispetto all’anno scorso anche in considerazione della maggiore richiesta da parte dei nostri inquilini.

I requisiti necessari per la presentazione della domanda sono i seguenti:

• appartenere alle aree di protezione, accesso e permanenza ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/2009;

• essere assegnatari da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;

• possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;

• non avere provvedimenti di decadenza;

• possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici come previsto Regolamento Regionale 4/2017.

Come funziona il Contributo Regionale di Solidarietà

Il Contributo Regionale di Solidarietà è annuale e copre il pagamento del riscaldamento e dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento, nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale, a condizione che l’assegnatario corrisponda il pagamento del canone di locazione per l’anno 2024.

Il contributo che verrà riconosciuto terrà conto di quanto già attribuito a titolo di bonus riscaldamento, nel corso dell’anno 2024.

I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE secondo un ordinamento crescente e il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata, entro il 31/12/2024, presso le sedi delle UOG Aler di competenza. Tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda sono reperibili sul nostro sito istituzionale.