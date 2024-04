Cusano Milanino, fondo complementare al Pnrr

Proseguono i lavori di riqualificazione di 101 alloggi di proprietà di Aler Milano a Cusano Milanino grazie a 3,2 milioni di euro che Regione Lombardia ha investito attraverso il fondo complementare al Pnrr, che come sappiamo, rappresenta una grande opportunità di sviluppo, investimenti il cui scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile.

Cusano, investimenti per migliorare la qualità dell'abitare

Lo scorso 20 marzo durante un sopralluogo presso i caseggiati oggetto di riqualificazione con l’Assessore alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, e con il Sindaco del Comune, Valeria Lesma abbiamo verificato con soddisfazione per i residenti che gli interventi stanno procedendo nei tempi previsti dal cronoprogramma.Questi investimenti tanto attesi rivestono grande importanza in quanto consentono di migliorare la qualità dell’abitare nell’ambito del piano di rilancio delle politiche abitative denominato Missione Lombardia.In particolare, gli edifici oggetto di intervento sono diversi e localizzati in più civici.

Lo stato di avanzamento dei lavori

In Via Enrico Pedretti 38 e 40 e in Via Stelvio 43 i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico sono in fase di ultimazione. Sono inoltre state eseguite opere sulle facciate con sistema a cappotto, ventilazione meccanica negli alloggi e il rifacimento coperture.

In via Stelvio 37 è stato installato il ponteggio e rimosso il vecchio cappotto, per procedere con i lavori di posa del nuovo cappotto e con le restanti opere sulla copertura e negli alloggi per la ventilazione meccanica entro ottobre di quest’anno.

Risultano attualmente in fase di avvio le opere di cantieramento presso lo stabile di Via Montegrappa 12 dove da cronoprogramma si prevede che vengano ultimati entro dicembre 2024.

Si tratta dunque di un’iniziativa molto importante che garantirà ai cittadini di poter vivere in un contesto decoroso dal punto di vista sociale e abitativo.