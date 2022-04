Aler Milano, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria

Come noto, il piano di attuazione dei lavori rientranti nel Superbonus 110% è partito dallo storico quartiere Martesana, Via Stamira d’Ancona, caratterizzato dalla sua torre che ricorda la Velasca di Milano. Progettato alla fine degli anni ’70, lo stabile è tuttora oggetto di manutenzione straordinaria.



Diversi sono gli interventi avviati quali il rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e isolante delle coperture, la riparazione e l’innalzamento dei parapetti metallici in copertura nonché l’installazione della linea vita.



Tra gli interventi in corso ritroviamo la pavimentazione delle scale G ed H e la controsoffittatura atrio scala G, il prolungamento dei fori di ventilazione, le tinteggiature dei pianerottoli di accesso alle unità immobiliari del fabbricato G e delle pareti dell’atrio, l’innalzamento e il ripristino dei parapetti delle rampe e delle scale del fabbricato G. In corso d’opera anche il ripristino delle pavimentazioni del cortile e la riparazione delle recinzioni al piano terra.



L’attuazione del Decreto Rilancio ha permesso ad Aler Milano di integrare il progetto realizzando opere utili all’ottenimento di un doppio salto di classe energetica, finalizzato al raggiungimento dell’efficientamento energetico. Tra gli interventi già conclusi si possono elencare la sostituzione dei serramenti esterni di tutto il complesso e il rifacimento delle facciate ovest, nord e sud. Prosegue inoltre, l’intervento di adeguamento degli impianti antincendio di tutto il comparto edilizio.



L’ultimazione delle lavorazioni è prevista entro dicembre 2022. Ad oggi lo stato di avanzamento lavori è pari al 70%, consentendo a questa Azienda il raggiungimento dell’obiettivo prefissato in merito alla riqualificazione immobiliare e della riduzione dei costi energetici, permettendo all’utenza un salto di qualità nel benessere abitativo.