Festival Inneschi Noi Siamo Bene Comune

Domenica 25 giugno si è svolta una giornata di festa che ha visto protagonisti i cittadini di Vimodrone, piccoli e grandi, i ragazzi, le associazioni e le istituzioni della città, nell’ambito di un importante progetto che si pone diversi obiettivi. Durante il pomeriggio di domenica, si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo murale sulla parete della facciata Est dell’edificio delle case di via Fiume 73, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, oltre che di Aler Milano e dell’Amministrazione Comunale.

Riqualificazione urbana degli edifici Aler di via Fiume





Tema del murale è quello della bellezza che raffigura la Custode della notte. Si tratta di un’opera originalmente realizzata dagli Orticanoodles. Si sono inoltre svolti divertenti laboratori di Circo, di Drum Circle, di Giochi Matematici e di Emozioni a colori, ma anche scambi di libri e momenti di musica. Dalla riqualificazione urbana degli edifici Aler di via Fiume, per il progetto Vimo Remake, al carosello di eventi dedicati alla partecipazione dei cittadini, alla coesione e convivialità, al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo degli spazi verdi comuni, nel progetto VimoPop, per finire con il progetto ColtiviAMOci dedicato ai bambini della scuola primaria e ai loro insegnanti per promuovere la consapevolezza dell’importanza di stare in Natura e proteggerla, attraverso la generazione di un cambiamento sostenibile e duraturo.

Aler, implementare l’innovazione sociale

Questo evento ha catalizzato grande attenzione da parte dei cittadini e dalle stesse istituzioni, in quanto veicola un messaggio positivo per tutta la popolazione vimodronese, un messaggio di trasformazione e multiculturalità. L’interesse di Aler, dunque, non è solo quello di provvedere alla riqualificazione del proprio patrimonio in termini di efficientamento, ma anche di implementare l’innovazione sociale che porta a soddisfare le diverse esigenze della cittadinanza.