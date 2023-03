Fotovoltaico: installazioni sulle coperture degli edfici abitativi pubblici

Nell’ambito della diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia, volto al contenimento dei fabbisogni energetici, nel 2020 e nel 2022 sono state stipulate tra Regione Lombardia e Aler Milano due Convenzioni per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo a servizio degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici, nella prospettiva dell’autoconsumo collettivo.

La finalità di tali Convenzioni è ridurre le emissioni climalteranti, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti e, in particolare, tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati.

Accordo Regione-Aler Milano: l'obiettivo di promuovere le fonti rinnovabili

Attraverso queste Convenzioni, ci si pone l’importante obiettivo di promuovere le fonti rinnovabili, migliorando la qualità edilizia ed architettonica e l’efficienza energetica degli edifici interessati, concorrendo pertanto alla riduzione dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l’incremento della potenza fotovoltaica installata su edifici di proprietà pubblica destinati a Servizi Abitativi Pubblici.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, è stato avviato un piano di interventi da effettuarsi presso gli stabili di proprietà di Aler Milano sul territorio del Comune di Milano e in Provincia, che prevede complessivamente l’installazione di n. 96 impianti fotovoltaici in n. 96 edifici, per un importo complessivo pari a € 6.250.000,00. Ad oggi risultano già conclusi e in fase di collaudo n. 30 impianti.

A Rozzano realizzato il 90% degli interventi programmati

Ad esempio, per la parte relativa al Comune di Rozzano le lavorazioni sono prossime alla conclusione e ad oggi è stato realizzato il 90 % degli interventi programmati, comprendenti l’ancoraggio della struttura di sostegno dell’impianto fotovoltaico alla copertura, il posizionamento e l’assemblaggio dei moduli di silicio alla struttura in alluminio, i collegamenti elettrici dei moduli fotovoltaici, la posa e il cablaggio degli inverter. La fase successiva riguarderà infine il collegamento dell’inverter al contatore di energia, al quadro elettrico dello stabile e successivamente alla rete di distribuzione.

Aler, in continuità con queste iniziative, cercherà di attingere fondi statali e regionali al fine di potenziare l’installazione di impianti fotovoltaici per ridurre il fabbisogno energetico degli edifici e contestualmente calmierare le spese per l’energia a carico degli inquilini.