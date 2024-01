Rimozione auto abbandonate, intesa tra Aler Milano e Comune di Legnano

Intesa tra Aler e Comune di Legnano per la rimozione delle auto abbandonate

È stato siglato recentemente con il Comune di Legnano un protocollo d’intesa volto alla definizione delle azioni congiunte per rimuovere i veicoli in stato di abbandono nelle proprietà di Aler Milano. La stipula del Protocollo segue le diverse segnalazioni che negli anni sono pervenute dai cittadini su veicoli abbandonati nei cortili degli edifici di nostra proprietà. Si tratta, in tanti casi, di veicoli gravati da fermo amministrativo oppure dei quali non è possibile risalire al proprietario in quanto irreperibile o deceduto.

Intesa tra Aler e Comune di Legnano, forma sperimentale per il 2024

Tale protocollo, che ad oggi nasce in forma sperimentale per tutto l’anno 2024, stabilisce che il Comune di Legnano verificherà tramite la Polizia locale le segnalazioni pervenute, comunicando ad Aler le generalità dei veicoli e concordando la data della loro rimozione, che avverrà ad opera della ditta già convenzionata per il servizio e attiva sul territorio comunale. I costi saranno a carico di questa Azienda.

Assicurare un intervento veloce e risolutivo

La convenzione sottoscritta con il Comune di Legnano dimostra come la collaborazione tra Enti possa realmente trattare e risolvere problematiche concrete presentate dai cittadini. Spesso accade che in spazi e cortili di pertinenza di Aler vengano abbandonati veicoli che possono creare intralcio e criticità in ambienti comuni. Poter definire modalità precise per assicurare un intervento veloce e risolutivo è fondamentale per garantire una risposta che riduce le possibilità di generare incuria e assicura una migliore fruibilità degli spazi per gli abitanti. Questo importante impegno da parte di entrambi gli Enti pone al centro dell’attenzione la volontà di rendere più vivibile la città di Legnano affrontando situazioni che ne rovinano il contesto.