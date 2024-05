Aler Milano: le "Case bianche" di via Salomone

Le "Case bianche" di via Salomone si tingono di nuovi colori

Lo scorso 7 maggio con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Assessore regionale alla Casa e Housing sociale e il Direttore Generale di ASST Fatebenefratelli Sacco abbiamo visitato il quartiere Zama Salomone, oggetto recenti e importanti opere di riqualificazione ed efficientamento, così come dell’implementazione di nuovi servizi.

Lo stanziamento da 10,8 milioni per le Case bianche

Attraverso uno stanziamento di 10,8 milioni è stato possibile dare un volto nuovo alle cosiddette “Case Bianche”, realizzando un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli stabili. Le opere sono ormai in fase di definizione, sono stati completati gli interventi per la realizzazione del cappotto di facciata e il rifacimento della copertura, la ristrutturazione di tutti i 20 ascensori e dei citofoni, l'illuminazione esterna con l'installazione di 85 lampioni, la nuova pavimentazione e la tinteggiatura del piano pilotis, le nuove centrali idriche ed è stato ultimato il rifacimento della rete gas. Entro il mese si concluderanno le attività per la posa dei nuovi casellari postali e dei nuovi portoni.

Apre lo Spazio CASA per servizi integrati alla cittadinanza

Un’altra fondamentale novità che coinvolgerà il quartiere è l’apertura imminente dello Spazio CASA al civico 36. Il progetto prevede il presidio fisso di uno spazio dedicato all’erogazione di servizi integrati a favore della cittadinanza. Lo stesso si declina in tre aree di intervento fortemente connesse: 1) presidio territoriale di Aler articolato attorno allo sviluppo del servizio di gestione sociale attuato con l’azione dei Community Manager; 2) salute di comunità operata per mezzo di ASST Fatebenefratelli Sacco e medici di medicina generale; 3) servizio di ascolto e assistenza alle donne vittime di violenza domestica.

Grazie all'impegno dell’Azienda e delle Istituzioni coinvolte vediamo un quartiere completamente rimesso a nuovo in seguito ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Non solo, saranno messi a disposizione dei cittadini importanti servizi di prossimità assistenziale e sanitaria all'interno dello Spazio C.A.S.A. che aprirà a breve i battenti.