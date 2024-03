Lotta alI’inquinamento, l’impegno di Aler Milano

Un tema di fondamentale importanza e oggi molto discusso è quello dell’inquinamento a Milano, di cui gli impianti di riscaldamento sono tra i principali responsabili. Aler Milano sta muovendo passi importanti, affinché si raggiungano dei risultati tangibili in termini di risparmio energetico ed ambientale. Sono infatti circa 40 mila gli alloggi del patrimonio di Aler Milano serviti da impianti di riscaldamento centralizzati (tot. 241 impianti per oltre 42.000 unità immobiliari), di questi, circa la metà è già collegata a reti di teleriscaldamento, sistema che permette di produrre calore riducendo fortemente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Aler Milano, la concessione di servizi di energia

Per le restanti unità immobiliari, dotate di centrale termica, Aler Milano ha avviato nel 2020 una concessione di servizi di energia con lo scopo principale di un investimento da parte di concessionari privati, finalizzato al miglioramento dell’efficienza delle centrali per ottenere lo stesso livello di servizio con minori consumi di energia e dunque minori emissioni inquinanti nell’aria.

Gli interventi sulle centrali termiche ed i sistemi di iluminazione

Ad oggi, sono state oggetto di lavori di riqualificazione tutte le centrali termiche che necessitavano di opere di efficientamento. L’investimento da parte dei concessionari è pari a circa 15 milioni di euro e consentirà un ottenimento di un ribasso medio sui consumi da riscaldamento di circa il 20%, riducendo dunque di un quarto la diffusione di gas nocivi quali monossido, anidride, biossido di carbonio. Analogamente, è stato fatto un investimento sui sistemi di illuminazione delle parti comuni con l’installazione a tappeto, sulla quasi totalità del patrimonio, di lampade a led più performanti, di bassissimo consumo, che ha portato a una riduzione media dei consumi di energia elettrica di circa il 10%.

Inoltre, anche grazie agli investimenti di Regione Lombardia, sono stati installati 128 impianti a servizio di altrettanti fabbricati in Milano e Provincia. Questa attività promuove l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Non da ultimo, tutte le attività di riqualificazione finalizzate all’efficientamento energetico dei fabbricati contribuiscono in maniera importante alla riduzione dei consumi e dunque delle emissioni inquinanti nell’aria.

Questo modello di gestione del calore, considerati i benefici raggiunti, è certamente vincente. Resta tanto ancora da fare ma si è nella giusta direzione.