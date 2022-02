Milano, presentazione della riqualificazione delle case Aler di via Russoli

Milano, riqualificazione delle case Aler di via Russoli



Presentato nella sede di Aler Milano di via Romagna l'intervento di manutenzione straordinaria che interesserà i fabbricati di via Russoli. Si tratta di una riqualificazione energetica “green”, come hanno sottolineato i vertici aziendali e l’Assessore Regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro Mattinzoli.



Economia circolare, sostenibilità ed efficienza. Queste infatti le parole d'ordine degli interventi che Aler Milano ha messo a terra per questi edifici, anche grazie all'adozione di materiali di origine naturale locali. Una sorta di intervento a “chilometro zero” che non solo mira a migliorare un complesso immobiliare, ma che attiva connessioni importanti con il territorio circostante, anche a livello produttivo. Si va dalla sostituzione dei sistemi attuali di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario alla sostituzione delle chiusure trasparenti. Prevista poi la riqualificazione e l'ammodernamento della centrale termica. Come finitura di una parte delle superfici verticali opache, su cui verrà realizzato l'isolamento esterno “a cappotto”, è prevista anche l'installazione di un sistema a “facciata ventilata”. Questo e gli altri interventi mirano - tra le altre cose - anche a favorire il comfort termico sia in estate che in inverno.



“E' un progetto che mi sta particolarmente a cuore e voglio ringraziare il comitato inquilini, dove ho trovato sempre interlocutori attenti, e l’assessore regionale Mattinzoli. Ho visitato la prima volta il quartiere appena sono stato nominato e quando c'è stata la possibilità economica abbiamo presentato in Regione il progetto e - grazie anche ad un partenariato pubblico privato - ora è stato approvato. Adesso aspettiamo il bando per far partire la parte esecutiva”, ha sottolineato il Presidente di Aler Milano, Angelo Sala: “Non si tratta solamente di un intervento volto al risparmio energetico, ma ci sarà anche un miglioramento estetico e quindi un miglioramento della qualità della vita degli inquilini”.



“Noi come Aler possiamo dire di essere l'unica realtà nazionale ad affrontare il tema del superbonus con grande serietà, con alcun cantieri già aperti, altri in corso e altri ancora che stanno per partire. Questo è stato possibile anche grazie alla proroga del superbonus 110% che abbiamo chiesto e fortemente voluto”, ha sottolineato il direttore generale di Aler Milano, Domenico Ippolito.



“Presto partirà la gara d'appalto e parte dei lavori verranno realizzati con gli scarti della produzione del nostro riso, una tecnologia innovativa che può rappresentare un progetto pilota”, ha sottolineato Alessandro Mattinzoli, Assessore Regionale alla Casa e Housing Sociale: si tratta di 4 torri e 177 appartamenti che verranno completamente rigenerati. Il deterioramento degli edifici porta con sé il deterioramento sociale, per questo c'è bisogno della collaborazione di tutti a tutti i livelli, dal governo al comune. E per questo è anche importante l'intervento dei privati, come in questo caso di A2A