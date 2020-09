Mototeatro Oscar Milano presso le Case Aler di Viale Molise 47

di Mario Angelo Sala





Si tratta dello spettacolo promosso da Mototeatro Oscar e Vivi Ama Desidera, dove un’Ape, umile e storica treruote, che da oltre mezzo secolo porta gelati, merci e lavoro per la città, farà da vero e proprio palcoscenico teatrale offrendo ai propri spettatori storie avvincenti fatte di sogni e realtà. Da qui la definizione di Mototeatro. Grazie alla collaborazione delle associazioni che operano nel quartiere ed alla parrocchia di riferimento, San Pio V in Calvairate, in accordo con Regione Lombardia ed Aler Milano, è stato possibile estendere l’invito di partecipazione gratuita a tutti i condomini, regalando un interessante momento culturale. Mototeatro Oscar, il piccolissimo Teatro di Milano, ha proposto da giugno a settembre una serie di spettacoli viaggiando nelle piazze, nei cortili, nei parchi, nei chiostri e per le strade di Milano, coinvolgendo anche l’inquilinato di Aler. Numerosi gli artisti che hanno intrapreso questo viaggio sulle tre ruote, reso possibile grazie a diversi sostenitori pubblici e privati tra i quali Fondazione Cariplo, Fondazione di Comunità Milano, Acqua group e Noesis.

Forte è infatti la consapevolezza che il teatro sia necessario da diversi punti di vista, in quanto trasporta lo spettatore in una realtà disincantata lasciando libero spazio alla più fervida immaginazione.

Tale progetto si pone l’obiettivo di avvicinare il teatro ai cittadini milenesi, seppure nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Come nel passato, il Teatro è tornato nomade, servendosi di un’Ape come palcoscenico e illuminando le strade di Milano in un periodo non facile per la nostra comunità, con il nobile obiettivo di far vivere allo spettatore un’esperienza preziosa sia dal punto di vista emotivo che culturale.