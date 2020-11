Nuovo accordo tra Aler Milano e il Comune di Rozzano

Lo scorso 28 ottobre, il Sindaco del Comune di Rozzano ha siglato con Aler Milano un importante accordo che prevede la concessione della rete per 50 anni e l’individuazione di un gestore che esegua tutti gli interventi necessari futuri. Accordo reso possibile grazie al positivo confronto con l’Amministrazione comunale ed alla Collaborazione del Comitato inquilini che hanno contribuito al raggiungimento di questo atteso traguardo che ha dall’inizio posto al centro un migliore servizio per i cittadini e la risoluzione delle criticità presenti. Un aspetto rilevante di tale accordo riguarda la conferma della tariffa massima in bolletta, che si attesterà intorno ai 16 € al metro quadrato, conquista auspicata negli scorsi anni a favore degli inquilini dopo una serie di vicissitudini relative alle tariffe da applicarsi, facendo così risparmiare loro una cifra importante.



Si tratta dunque di un accordo strategico che apre la strada ad una stretta collaborazione tra Enti che in maniera sinergica lavoreranno per fronteggiare al meglio quelle che saranno le esigenze dei cittadini del quartiere Aler, primi fruitori del servizio, garantendo una riqualificazione della rete e mantenendo la continuità del teleriscaldamento.



Sono state a tal fine individuate le risorse per completare la riqualificazione delle sottostazioni di scambio a servizio dei fabbricati, ovvero gli impianti che gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle abitazioni per produrre calore negli edifici, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.



L’ultimazione di tale intervento è prevista entro il 2022, dopodichè tutti gli impianti saranno sostituiti a vantaggio della totale funzionalità della rete.