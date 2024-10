Residenza universitaria Campus Martinitt: una risposta alle esigenze degli studenti universitari

La città di Milano rappresenta uno dei poli universitari europei più ampi, con una crescente richiesta abitativa da parte di studenti fuori sede.

Aler Milano già da diversi anni sta affrontando questa esigenza, mettendo a disposizione soluzioni abitative nell’ambito di progetti di valorizzazione e promuovendo lo sviluppo di servizi abitativi di supporto agli studenti universitari fuori sede iscritti ai corsi di laurea, tramite l’assegnazione in locazione temporanea di unità immobiliari arredate distribuite su tutto il territorio milanese.

Aler Milano mette a disposizione 1200 posti letto per gli studenti universitari

Aler Milano ha messo a disposizione nell’ambito del patrimonio di proprietà diversi studentati dislocati nella città di Milano per un totale di 1200 posti letto. Tra questi, il Campus Martinitt, nato originariamente negli anni 30 del ‘900 come orfanotrofio maschile, è stato riconvertito per ospitare studenti con soluzioni alloggiative e servizi. Sono complessivamente 439 i posti letto offerti, distribuiti in 260 camere dislocate all’interno dei 5 Padiglioni, disposti sull’intera zona perimetrale, abbracciando così un parco di circa 8000 metri quadrati.

Sostenere gli studenti nella permanenza in città per il proprio percorso universitario rappresenta un importante servizio per i giovani fuori sede, stagisti e ricercatori, allo stesso è un contributo fondamentale per mantenere l’importante ruolo di Milano come polo universitario europeo.