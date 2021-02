Rinnovo Protocollo d'Intesa Comune Nerviano e Aler Milano

E’ stato siglato settimana scorsa il rinnovo di un Protocollo di intesa già sottoscritto nel 2019 dal Comune di Nerviano e Aler Milano. Nel Comune di Nerviano risiede un’elevata tensione abitativa connessa ad una domanda di abitazione sociale proveniente da una fascia di popolazione socialmente più debole e la consistenza patrimoniale di Aler lì ubicata fa sì che questa Azienda rappresenti uno dei principali partner per ciò che attiene al tema dell’abitare.

E’ difatti interesse di entrambi gli Enti continuare ad impegnarsi nella definizione di strategie ed azioni congiunte e condivise su questo particolare tema al fine di generare sinergie positive sul territorio che apportino maggiore benessere alla collettività.

Affinchè tale obiettivo possa essere raggiunto è di rilevante importanza perseverare nel controllare gli escomi al fine di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno delle occupazioni abusive nel patrimonio pubblico ubicato a Nerviano.

In particolare, resta cruciale continuare a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive da effrazione su alloggi vuoti o in fase di assegnazione, sgomberando gli alloggi occupati nel minor tempo possibile dall’avvenuta occupazione, rimuovendo gli allacci abusivi all’energia elettrica e impedendo in tal modo il radicamento sul territorio di questa pericolosa problematica anche attraverso il supporto delle Forze dell’Ordine impiegate.

Resta pertanto di determinante importanza il prezioso lavoro di collaborazione e coordinamento tra i due Enti svolto finora. Difatti attraverso uno scambio tempestivo di informazioni vengono sventate eventuali nuove occupazioni abusive, mettendo in sicurezza gli alloggi che versano in cattive condizioni manutentive o vuoti in attesa di essere riassegnati.

Tale documento si pone pertanto l’importante obiettivo non solo di affrontare il tema delle occupazioni abusive attraverso la prevenzione di ogni forma di illegalità, ma anche quello di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza urbana nel territorio di Nerviano.