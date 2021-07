Aler Milano, locazione permanente di cinque alloggi a Rozzano

Aler Milano, locazione permanente di cinque alloggi nel Comune di Rozzano



Continua il percorso deliberato da Aler Milano e finalizzato alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. L’Azienda ha difatti promosso la raccolta di domande per la locazione permanente di cinque alloggi situati nel Comune di Rozzano in via Nilde Iotti 10/12. Si tratta di unità escluse dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica che presentano superfici di varia metratura con annessa cantina e posto auto.

Possono partecipare al bando i cittadini il cui nucleo famigliare è composto da un massimo di 6 persone, purché rientrino in determinate categorie consultabili all’interno del bando e abbiano percepito nell’anno 2019 un reddito annuo complessivo lordo, per il nucleo famigliare, compreso tra € 23.283,73 e € 46.224,20.

Per la partecipazione al bando gli aspiranti conduttori dovranno presentare ad Aler Milano la domanda debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, specificando la categoria di appartenenza e indicando l’alloggio prescelto (un unico alloggio per nucleo famigliare).

Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa entro il 03/09/2021 unicamente presso l’Ufficio protocollo di Viale Romagna 26 a Milano. Le domande valutate positivamente saranno collocate nelle liste d’attesa relative alle singole unità secondo la preferenza indicata, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, con riferimento a data e ora di protocollazione, che stabilirà la priorità per le convocazioni.

Per maggiori informazioni circa l’elenco degli alloggi e i relativi costi dei canoni e delle spese condominiali si invitano gli utenti a visitare il sito di Aler Milano (www.aler.mi.it), dove sarà possibile scaricare il bando e la domanda di partecipazione.