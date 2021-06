Aler: San Giuliano Milanese, la rinascita delle "Case rosse"



Lo scorso sabato 12 giugno presso il parco e i portici di via Quasimodo e via della Repubblica a San Giuliano Milanese si è tenuto l’evento conclusivo del progetto di rigenerazione urbana “Cambiare i colori del quartiere: Case Rosse laboratorio del cambiamento”.

Il progetto, avviato alla fine del 2018 con risorse del Programma Operativo Regionale di Regione Lombardia finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di diverse realtà tra cui la stessa Aler Milano che ha contribuito alla riqualificazione attraverso l’investimento di 900.000€ per la ristrutturazione di uno degli stabili del quartiere.

Il finanziamento europeo di circa 200.000€, a cui il Comune di San Giuliano Milanese ha aggiunto 10.000€ di risorse proprie, ha poi permesso di avviare una serie di servizi e attività di promozione sociale con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo nel quartiere e migliorarne così la vivibilità.

Attraverso l’ascolto e il coinvolgimento degli abitanti sono state realizzate numerose iniziative incentrate sul tema dell’abitare, della gestione delle spese e della vita di quartiere che hanno favorito momenti di aggregazione e di inclusione. Sono stati attivati corsi di formazione di lavoro gratuiti in diversi ambiti professionali rivolti ai disoccupati del quartiere, mentre il Comune ha dotato il parco di via Quasimodo di un’area giochi e di una nuova area cani.

Durante l’evento è stato possibile assistere alla mostra “Facce”, in omaggio agli abitanti del quartiere, e al video “Il seme piantato” che ha ricostruito tutto il percorso di rilancio e di riqualificazione avviato durante il progetto mettendo in luce come “da un piccolo seme può nascere e crescere uno splendido giardino”.