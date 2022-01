Case Aler, superbonus 110% e isolamento termico: nuovi interventi

Case Aler, superbonus 110% e isolamento termico

Grazie all’opportunità offerta dal Superbonus 110%, Aler Milano effettuerà degli interventi che garantiranno un doppio salto di classe energetica, da raggiungere mediante il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio tramite la posa del sistema a cappotto termico verticale.

Quando un edificio non è ben isolato, buona parte del calore che viene prodotto per riscaldare gli ambienti durante la stagione invernale, viene disperso attraverso le pareti, i solai ed il tetto.

L’isolamento degli edifici esistente può essere realizzato attraverso la posa di materiale isolante, che può essere collocato esternamente, internamente o nell’intercapedine dei muri perimetrali, ove esistente. Tale tipo di intervento si tradurrà quindi in una minore spesa in consumi energetici ed in un maggior comfort termico all’interno delle abitazioni.

Si parla di sistema cappotto, in quanto è costituito da più strati di materiali: collante, pannelli isolanti, tasselli per il fissaggio, rasatura esterna (intonaco) realizzata su apposita rete porta intonaco e finitura colorata.

Dal punto di vista operativo, tale intervento richiede il montaggio di ponteggi esterni per la posa dei materiali. Inoltre, andando ad aumentare lo spessore del muro esterno, sono richiesti interventi di rifacimento o allungamento dei davanzali, per coprire lo spessore del cappotto, il riposizionamento delle persiane oscuranti, dei pluviali e di tutti gli elementi in generale presenti in facciata.