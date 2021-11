Aler, superbonis 110% e la riqualificazione di Case Bianche-Via Salomone







Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che daranno un volto nuovo ai caseggiati delle cosiddette “Case Bianche”.

L’ intervento complessivo, finanziato da Regione Lombardia prevede numerose opere di varia tipologia: risanamento delle strutture in cemento armato, sistemazione e tinteggiatura dei vani scala, rifacimento pavimentazione del piano pilotis, sistemazione dei muretti di contenimento e delle aiuole, innalzamento dei parapetti di balconi e delle finestre, installazione di sistema anticaduta in copertura, adeguamento portoncini di accesso ai vani scala, rifacimento dell’intere rete elettrica e dell’impianto di illuminazione esterna e interna delle parti comuni, rifacimento impianti citofonici e antenna tv, sostituzione impianti ascensore, realizzazione nuova linea per scaldaacqua a pompa di calore nei monolocali (civici 36, 50 e 66), realizzazione di sistema di ventilazione meccanica controllata all’interno degli alloggi, installazione valvole termostatiche.

Attualmente, sono in corso di completamento degli impianti elettrici delle parti comuni e la sostituzione degli impianti ascensore.

Grazie alla possibilità di intervenire utilizzando i vantaggi del Superbonus, Aler ha integrato l’intervento con importanti opere di efficientamento energetico, quali: rifacimento completo e isolamento termico della copertura, realizzazione di cappotto esterno di facciata, realizzazione di cappotto dell’intradosso del solaio al piano pilotis.

Inoltre, a partire dal mese di settembre 2021 A2A ha avviato il rifacimento della rete di distribuzione del gas in facciata, completati i lavori di rifacimento gas, partiranno i lavori di realizzazione del cappotto di facciata e di rifacimento completo della copertura e di tutte le lattonerie.