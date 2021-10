Aler: Superbonus 110%, riqualificazione del quartiere Bruzzano



Grazie alla misura introdotta dal Decreto Rilancio, Aler Milano ha in programma un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà il Quartiere Bruzzano e, nello specifico, l’edificio di via della Senna n. 9.

L’obbiettivo generale dell’intervento è finalizzato al risanamento e all’efficientamento energetico del suo involucro esterno.

L’intervento principale riguarderà la coibentazione dell’involucro opaco verticale con rivestimento termico isolante “a cappotto”. Per risolvere i ponti termici in corrispondenza dei serramenti, si prevede il rivestimento delle imbotti tramite posa in opera di isolante fenolico e un rivestimento dei davanzali esistenti tramite copribancale in lamiera zincata che andrà a proteggere i nuovi strati coibenti. Lo strato di finitura del pacchetto isolante di facciata presenterà elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabilità all’acqua.

Sono in programma inoltre interventi che interesseranno i balconi, quali, il risanamento di tutte le parti ammalorate dei frontalini e sottosolette balconi, nonché ripristini dei calcestruzzi e passivazione dei ferri di armatura delle solette balconi affioranti. Considerate le lavorazioni precedenti, verranno rimossi tutti i parapetti dei balconi esistenti e sostituiti con dei parapetti metallici nuovi con nuovo ancoraggio e di altezza adeguata in termini di sicurezza.

È prevista la rimozione dei pluviali esistenti e la sostituzione di nuovi pluviali in lamiera zincata, ricollocati in nuova posizione, tenuto conto della presenza del nuovo sistema “a cappotto”.

Inoltre verrà sostituito il canale in lamiera zincata di raccolta acque meteoriche situata all’interno della gronda.

Infine, gli interventi di materia impiantistica consisteranno nell’introduzione di impianti puntuali di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) all’interno degli alloggi e trattamento dell'acqua di riscaldamento dell'impianto termico centralizzato, con dotazione di valvole termostatiche per ogni elemento riscaldante all’interno degli alloggi.