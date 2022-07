Aler, Superbonus 110% nel quartiere Zama Salomone

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che daranno un volto nuovo ai caseggiati del Quartiere di Zama Salomone. Grazie alla possibilità di intervenire utilizzando i vantaggi del Superbonus 110%, Aler ha integrato l’intervento con importanti opere di efficientamento energetico che rappresenta una grande opportunità, poiché consentirà ad Aler di riqualificare i propri fabbricati non solo dal punto di vista estetico/funzionale, ma anche sotto l’aspetto energetico ed impiantistico, riducendo concretamente anche le spese in materia di energia sia per gli utenti che per l’Azienda stessa.

Zama Salomone, rifacimento completo della copertura

Nell’ambito di tali interventi, presso i fabbricati del quartiere Zama Salomone sono previsti i lavori di realizzazione del cappotto di facciata ed il rifacimento completo della copertura e di tutte le lattoniere. Ad oggi risulta ultimata la posa dell’intero pacchetto isolante di copertura, ad esclusione dello strato finale di guaina ardesiata. È stata inoltre portata a termine la posa dell’intero pacchetto isolante di facciata, compresa tassellatura e primo strato di rasatura. In particolare, a partire dal mese di luglio 2022 è previsto l’avvio delle finiture con graduale smontaggio del ponteggio presso i civici 28÷36, dove sono attualmente in esecuzione le lavorazioni programmate.