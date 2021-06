Teleriscaldamento, intesa tra ALER Milano e Comune di Rozzano



Lo scorso 27 maggio Aler Milano ha firmato con il Comune di Rozzano un Protocollo d’intesa atto a monitorare il nuovo modello organizzativo del teleriscaldamento a favore degli immobili del quartiere Aler. Nella firma del Protocollo sono stati coinvolti anche gli stessi cittadini, rappresentati dal Comitato Tutti Insieme, parte attiva nella trattazione delle problematiche che riguardano il quartiere, e Sunia in qualità di organizzazione sindacale rappresentativa degli inquilini del patrimonio Aler.

L’impianto di teleriscaldamento era stato messo a disposizione e consegnato da Aler, a titolo gratuito per 50 anni, al Comune di Rozzano nell’ottobre scorso attraverso la stipula di un accordo per la gestione della rete. Era stato poi riconosciuto in capo ad Ama, sotto la supervisione dello stesso Comune, il diritto di proseguire nella gestione del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale fino all’individuazione, con gara, di un operatore privato a cui affidare l’amministrazione del servizio.

Con la recente firma del Protocollo, gli enti protagonisti si pongono l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento di un servizio moderno e innovativo per la città nella direzione del risparmio energetico e del rispetto ambientale.

Di conseguenza, le parti si impegneranno a organizzare incontri periodici per assicurare l’attuazione di tutte le misure necessarie finalizzate al rispetto degli obblighi che saranno posti in capo al gestore del servizio di teleriscaldamento.

Si tratta di una grande opportunità in quanto non solo porterà a un utilizzo razionale delle risorse energetiche determinando così un impatto del tutto positivo sull’ambiente attraverso il controllo dell’inquinamento, ma aiuterà gli stessi abitanti attraverso una riduzione della spesa energetica.