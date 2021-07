"L'opportunità del Superbonus 110% sul patrimonio di Aler Milano": il webinar



Aler Milano in collaborazione con l’Assessorato alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia ha organizzato il webinar "L’opportunità del Superbonus 110% sul patrimonio di Aler Milano" 13 luglio 2021 ore 14.30 per approfondire i temi della Gara di appalto finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Aler Milano mediante i benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, in particolare attraverso il cosiddetto sconto in fattura (REP.30-69/2021).

Durante l’incontro saranno illustrati i diversi aspetti che permetteranno alle imprese di cogliere l’opportunità di partecipare alla riqualificazione del patrimonio pubblico di Aler Milano, mediante i meccanismi del Superbonus 110%.