Aler Varese, nominato presidente Stefano Cavallin

Oggi venerdì 13 ottobre 2023 la Giunta Regionale Lombarda ha nominato i Presidenti ed Amministratori Unici delle Aler Lombarde Per Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio è stato nominato Stefano Cavallin.

Stefano Cavallin negli ultimi tre anni è stato chiamato dalla Giunta Regionale alla guida di Aler Pavia-Lodi

56 anni, Varesotto, laurea in Diritto ed Economia delle Imprese con una tesi specifica sull’Edilizia Residenziale Pubblica dal titolo “Gli Istituti Autonomi Case Popolari nella Storia D'Italia e della Lombardia”; negli ultimi tre anni è stato chiamato dalla Giunta Regionale alla guida di Aler Pavia-Lodi, nel 2022 ha ricoperto il ruolo di Presidente di Federcasa Lombardia.

A livello professionale, da oltre un lustro si occupa di Relazioni Istituzionali per una grande Società del Nord Italia

A livello professionale, da oltre un lustro si occupa di Relazioni Istituzionali per una grande Società del Nord Italia, ha accumulato un’esperienza ventennale nell’ambito della Sicurezza del Lavoro occupando il ruolo di RSPP in aziende del territorio ed acquisendo un master europeo in “Fire Safety at Work”.

A livello amministrativo ha ricoperto incarichi in diverse aziende del territorio, è stato Vice Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica del Varesotto, Presidente ed Amministratore Unico della Società di depurazione (Ex Consorzio) dei comuni limitrofi ai laghi di Varese e Comabbio, Consigliere d’Amministrazione in Sogeiva; ha ricoperto ruoli di Consigliere Comunale a Induno Olona, di Consigliere Comunità Montana della Valceresio, di Assessore all’Edilizia Privata a Viggiù e di Consigliere Provinciale a Varese.

Cavallin: "Ringrazio il Presidente Fontana e tutta la Giunta della Regione Lombardia per la fiducia accordatami"

“Innanzitutto ringrazio il Presidente Fontana e tutta la Giunta della Regione Lombardia per la fiducia accordatami.

Dopo l’esperienza in Aler Pavia-Lodi dove ero stato chiamato dalla Giunta Lombarda a gestire un’Azienda in difficoltà economiche e dopo averla portata fuori da una situazione di predissesto, grazie al lavoro dei dipendenti tutti ed alla squadra dirigenziale composta dal Direttore Papagni e dai quattro Dirigenti d’area, sono molto felice di potermi mettere al servizio del territorio nel quale sono cresciuto e che conosco molto bene.

Il nuovo presidente: "Mi presenterò ai dipendenti nei prossimi giorni sapendo di trovare una struttura d’eccellenza"

Riguardo ad Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, so che è stata guidata fino ad oggi dal collega Giorgio Bonassoli in modo esemplare e di questo lo ringrazio, continuerò nel solco da lui segnato soprattutto nel coltivare i rapporti con le Amministrazioni Comunali per poter dare una risposta univoca alle esigenze di quelle fasce sociali più deboli ed in difficoltà che sono e saranno sempre il focus principale dell’azienda. Oltre al Varesotto, le provincie di Como e Monza sono tra le più importanti della Regione Lombardia, le conosco molto bene per aver trascorso alcuni momenti importanti della mia vita professionale; su questi territori insistono edifici che sono considerati eccellenze dell’Edilizia Residenziale Pubblica Nazionale, sono l’esempio di come il Pubblico, soprattutto in Regione Lombardia, sia in grado di produrre servizi di qualità.

Mi presenterò ai dipendenti nei prossimi giorni sapendo di trovare una struttura d’eccellenza che negli anni si è contraddistinta nell’offrire ai cittadini un servizio di livello straordinario.”